Desempleo en Chile baja levemente a 8,3%, pero crecen la informalidad y quienes buscan trabajo por primera vez

De acuerdo con los resultados de la más reciente Encuesta Nacional de Empleo (ENE), el mercado laboral chileno registró una tasa de desocupación del 8,3% durante el trimestre móvil comprendido entre diciembre de 2025 y febrero de 2026. Esta cifra, difundida por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), representa una disminución de 0,1 puntos porcentuales en comparación con el mismo periodo del año anterior.

La evolución del indicador se explica por un incremento del 1,0% en la fuerza de trabajo, ritmo que fue superado marginalmente por el alza del 1,0% en la población ocupada. Por otro lado, el número de personas desocupadas experimentó un leve incremento del 0,3%. Este fenómeno fue impulsado exclusivamente por quienes buscan empleo por primera vez (11,9%), dado que el segmento de cesantes anotó una caída del 1,1%.

Al desglosar los datos por género, se observa un panorama dispar. En el caso de las mujeres, la desocupación bajó al 9,0%, lo que significa un retroceso interanual de 0,3 puntos porcentuales. Este resultado se debió a que la creación de empleo femenino (2,4%) superó el crecimiento de su fuerza de trabajo (2,1%). En contraste, el desempleo masculino subió al 7,8% (un alza de 0,1 pp.), afectado por una nula variación en la ocupación de hombres y un aumento del 1,2% en los desocupados, donde destacó el incremento de quienes buscan trabajo por primera vez (26,9%).

Respecto a la calidad y sectores del empleo, la tasa de ocupación informal escaló al 26,5%, subiendo 0,4 puntos porcentuales en doce meses. Los sectores que más dinamismo aportaron a la ocupación general fueron salud (8,9%), actividades profesionales (14,8%) y alojamiento y servicio de comidas (9,4%). En términos de categorías, el crecimiento fue liderado por trabajadores por cuenta propia (5,1%) y asalariados informales (7,5%).

En la Región Metropolitana, el escenario mostró una mejoría con una tasa de desocupación del 8,8%, lo que equivale a un descenso de 0,4 puntos porcentuales respecto al año previo. En la capital, el empleo creció un 0,5%, con un fuerte impulso en alojamiento y servicio de comidas (15,5%) y actividades profesionales (13,3%).

Finalmente, el informe del INE revela que la tasa de desocupación ajustada estacionalmente fue del 8,5%, bajando 0,1 puntos porcentuales frente al trimestre anterior. En cuanto a la jornada laboral, el promedio de horas trabajadas cayó a 35,4 horas, con una brecha marcada entre hombres (38,1) y mujeres (31,9). La tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial, que mide la subutilización del recurso humano, se elevó al 17,3%.

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