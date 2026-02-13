Ministro de Justicia descarta "corrupción, dolo y sabotaje" tras liberaciones erróneas de reos en Santiago y Viña del Mar

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, se refirió a los casos ocurridos esta semana en Viña del Mar y en Santiago, donde dos imputados fueron liberados por error.

Al respecto, la autoridad declaró que "los funcionarios y funcionarias de Gendarmería que participaron de estos errores tienen que responder a través de sumario administrativo, y además también se les ha pedido la remoción de sus cargos".

El secretario de Estado descartó que exista "corrupción, queremos descartar que haya dolo, queremos descartar que haya sabotaje".

Además, detalló que han "logrado disminuir todos los índices críticos" y que pese a "tener más población privada de libertad, tenemos menos fugas, menos muertes por riña, menos liberaciones erróneas y menos incidentes colectivos".

Por otro lado, el titular de Justicia apuntó al doble chequeo durante las liberaciones y explicó que "no solo el funcionario que está en el tribunal o en el recinto penal tiene que chequear que se cumplen todos los requisitos, sino que tiene que haber un superior jerárquico que haga este doble chequeo".

