PDI incauta 40 mil fuegos artificiales y 15 mil cajas de cigarrillos de contrabando en La Pintana

Un operativo de la Policía de Investigaciones (PDI) en la comuna de La Pintana permitió la incautación de miles de fuegos artificiales y cigarrillos de contrabando, además de la detención de un sospechoso vinculado a la comercialización ilegal de estos productos.

El procedimiento fue desarrollado por detectives del Equipo Investigativo de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) La Pintana, quienes actuaron tras recibir antecedentes proporcionados por la Brigada Antinarcóticos Metropolitana.

Durante las diligencias, los funcionarios detectaron que el sospechoso estaba recibiendo una carga proveniente de una empresa de traslado de encomiendas, lo que motivó un control policial para verificar el contenido del envío.

Tras la revisión, los detectives confirmaron que el cargamento contenía 15.000 cajas de cigarrillos de contrabando, mercancía cuyo avalúo alcanza aproximadamente los 30 millones de pesos.

Con estos antecedentes, la PDI gestionó una orden judicial de entrada y registro en un domicilio vinculado a la investigación, donde se realizó un allanamiento para ampliar el procedimiento.

En el lugar se logró incautar cerca de 40.000 unidades de fuegos artificiales, incluyendo petardos, candelas, cañas pirotécnicas y pirotecnia de mecha, productos avaluados en unos 20 millones de pesos y que, según la investigación, serían comercializados principalmente en ferias de la zona sur de Santiago.

PURANOTICIA