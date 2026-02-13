Se entregó sujeto liberado por error de Gendarmería en Viña del Mar: pagó fianza y quedó en libertad

Este viernes se entregó ante la justicia el hombre que había sido liberado erróneamente por funcionarios de Gendarmería en la ciudad de Viña del Mar.

Durante la mañana, Felipe Díaz Vivanco, en compañía de su abogado, ingresó al Juzgado de Garantía de la Ciudad Jardín para nuevamente ser formalizado.

Consultado respecto a lo sucedido, el sujeto manifestó en diálogo con TVN Red Valparaíso que "no fue culpa mía", asegurando que Gendarmería fue la culpable de la situación.

El aludido enfrentó cargos este jueves por robo en lugar público, decretándose su prisión preventiva, medida cautelar que podía ser modificada con el pago de una fianza de $500.000.

A pesar de que esto último sucedió, el imputado debía permanecer bajo custodia de Gendarmería en algún centro penal o calabozo, situación que no ocurrió por el error de un funcionario.

Cabe señalar que la justicia desestimó dejar privado de libertad al hombre, quedando bajo las cautelares de firma mensual y arraigo nacional mientras dure la investigación.

PURANOTICIA