Comisión de Familia advierte graves falencias en el sistema Mejor Niñez

La Comisión de Familia de la Cámara de Diputados dio a conocer un informe que identifica diversas falencias en el sistema de protección infantil Mejor Niñez, tras un año de trabajo de la denominada “Mesa por la Niñez”.

El documento advierte que uno de los principales problemas es la falta de cupos en residencias y familias de acogida, lo que ha generado altas listas de espera y un sistema de protección infantil al límite de su capacidad.

Además, se detectaron importantes brechas en áreas como salud, educación y prevención del consumo de drogas, donde los organismos públicos no logran responder oportunamente a las necesidades de los menores vulnerados.

El informe también advierte que no existe una coordinación obligatoria entre instituciones como Salud, Educación y Senda, lo que dificulta una atención integral para los niños y adolescentes que ingresan al sistema.

Otro punto crítico es el déficit habitacional infantil, que alcanza a cerca de 200.000 hogares con niños o adolescentes, además de la falta de protocolos para menores de 14 años que han cometido delitos, quienes muchas veces terminan en residencias comunes.

Finalmente, la comisión alertó sobre la escasa red de apoyo para jóvenes que egresan del sistema al cumplir 18 años, muchos de los cuales quedan sin acompañamiento social, laboral ni habitacional, lo que refuerza la necesidad de reformas estructurales para fortalecer el sistema de protección infantil en Chile.

PURANOTICIA