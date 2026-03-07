Pago Ágil crece en el transporte público y alcanza 700 mil transacciones en Santiago

El Ministerio de Transportes y el Directorio de Transporte Público Metropolitano entregaron el primer balance del sistema Pago Ágil, la nueva modalidad que permite pagar el pasaje en Metro y en el Tren Nos–Estación Central utilizando tarjetas bancarias sin contacto.

A poco más de dos semanas de su implementación, el sistema ya acumula más de 700 mil transacciones, cifra que refleja una rápida adopción por parte de los usuarios del transporte público en Santiago.

La herramienta comenzó a operar el 13 de febrero y, por ahora, solo está disponible en Metro y el Tren Nos, ya que los buses RED aún no cuentan con esta opción de pago, aunque se espera su incorporación en el futuro.

El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, destacó que el sistema ha sido utilizado con más de 20 tipos de tarjetas nacionales y con tarjetas provenientes de 97 países, lo que demuestra la confianza de usuarios locales y turistas en el transporte público del país.

El balance también revela que entre la primera y la segunda semana de funcionamiento las transacciones crecieron un 30%, alcanzando actualmente un promedio cercano a las 60 mil validaciones diarias.

Por su parte, la directora del Transporte Público Metropolitano, Paola Tapia, subrayó que este sistema es el resultado de tres años de trabajo y busca modernizar el transporte público, con el objetivo de facilitar los viajes y acercar el sistema de pago a los estándares de las grandes capitales del mundo.

PURANOTICIA