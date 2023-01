Ministro de Desarrollo Social descarta tajantemente que exseremi Hidalgo haya recibido "presiones" por parte del gobierno

Con una serie de exposiciones contó este viernes la comisión revisora de la acusación constitucional en contra del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson.

Entre quienes se presentaron estuvo la exseremi metropolitana de la cartera, Patricia Hidalgo, quien denunció haber recibido "presiones indebidas" de sus superiores para la aprobación de algunos proyectos de alto impacto ambiental en Santiago.

En contraste, desde el Gobierno dicen que la razón fue una "pérdida de confianza" tras señalar que la exseremi no denunció en los plazos correspondientes la presunta violación de una menor en un alberge para personas en situación de calle.

Ante los diputados de la comisión, Hidalgo acusó que "lamentablemente, y en un gobierno que era de todo sabido iba a ser un gobierno feminista, yo fui víctima de una operación política de maltrato, de abuso de poder, y creo que no es a mí a quien le corresponde investigar esos hechos".

LEER TAMBIÉN: Exseremi Hidalgo ante comisión revisora por acusación contra ministro Jackson asegura que fue "víctima de una operación política de maltrato".

"Yo ya hice las querellas respecto de estos casos, (...) he solicitado al Ministerio de Desarrollo Social que me entreguen información para saber de qué se me ha acusado, ya que lo han hecho con bastante alevosía", agregó la exautoridad.

La situación fue abordada por Jackson, quien estaba en una actividad en Independencia por la entrega del fondo concursable “Arriba por la Vida Sana” de Elige Vivir Sano.

Consultado por el libelo acusatorio, el secretario de Estado aseveró que "no existe acción u omisión personal alguna de mi parte a la que la y los acusadores hayan hecho referencia, ni mucho menos vulneración a las reglas sobre probidad”.

Sobre las declaraciones de Hidalgo, Jackson señaló que "lo descartó completa y tajantemente” y reiteró que hay un sumario administrativo contra la exseremi.

“Ese mismo día también le instruí al fiscal del ministerio que enviara al Ministerio Público una denuncia por los hechos ocurrido en uno de los dispositivos del Ministerio de Desarrollo Social acá en la RM por vulneraciones gravísimas de una niña. Eso por cierto sigue su carril. Lo otro del sumario, sigue su curso al interior del ministerio. Y cuando eso tenga un resultado, imagino que va a ser de conocimiento público, pero ahora se mantiene bajo secreto”, señaló.

Posteriormente, el titular de Desarrollo Social afirmó esperar “que después de esos argumentos una vez que están sobre la mesa los distintos parlamentarios puedan formar su juicio y que no anticipemos ningún resultado, porque las personas cuando leen los argumentos pueden ser persuadidos también y ese es el ejercicio que también estamos haciendo entregar contundentes argumentos”.

"Quiero transmitirles toda la tranquilidad de que estamos seguro desde el Ministerio de Desarrollo social y yo estoy seguro de que hemos obrado de manera correcta”, manifestó.

Finalmente, advirtió que "no tengo cómo anticipar el resultado, es algo que van a definir en su fuero interno los diputados y diputadas, lo que sí podemos estar seguros es que el equipo trabajó de forma muy concienzuda, y quiero transmitir mucha tranquilidad respecto a los argumentos".

“Lo que determinen definiendo a conciencia los parlamentarios y parlamentarias no tengo cómo anticipar, pero estamos abiertos a responder cualquier tipo de preguntas”, cerró.

PURANOTICIA