Exseremi Hidalgo ante comisión revisora por acusación contra ministro Jackson asegura que fue "víctima de una operación política de maltrato"

La exseremi de Desarrollo Social de la región Metropolitana, Patricia Hidalgo se presentó durante este viernes en la comisión revisora de la acusación constitucional contra el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson en la Cámara de Diputados.

Tras ser apartada de su cargo en diciembre pasado, luego de que Hidalgo vinculara a las "presiones" recibidas de parte del Gobierno para la aprobación de algunos proyectos de alto impacto ambiental en Santiago, el Ejecutivo negó estas acusaciones señalando que destituyó a Hidalgo por "pérdida de confianza", afirmando que la exseremi habría desatendido una denuncia por una presunta violación de una niña en un recinto de atención a personas en situación de calle.

Debido a esta controversia, el Partido Republicano decidió presentar un libelo en contra de Jackson, que también incluye la anulación de licitaciones para diagnósticos de niños vulnerados en todo Chile por parte del Servicio Mejor Niñez.

"Lamentablemente, y en un gobierno que era de todo sabido iba a ser un gobierno feminista, yo fui víctima de una operación política de maltrato, de abuso de poder, y creo que no es a mí a quien le corresponde investigar esos hechos. Yo ya hice las querellas respecto de estos casos, (...) he solicitado al Ministerio de Desarrollo Social que me entreguen información para saber de qué se me ha acusado, ya que lo han hecho con bastante alevosía", recalcó Hidalgo.

Respecto al hecho de no denunciar una violación, la ex autoridad reiteró su falsedad.

"Eso es falso, de falsedad absoluta. Nosotros estamos preparando una querella al respecto, yo he sido citada por el Ministerio de Desarrollo Social. Sin embargo, a la fecha de hoy yo no he sido sumariada, todo lo contrario. Se me preguntan por hechos de los cuales no tengo conocimiento, hechos que ocurrieron además en un hostal de dependencias del ministro, de lo cual yo nunca fui invitada a ninguna reunión, y tengo todas las pruebas de aquello", afirmó Hidalgo.

Por otro lado, Hidalgo recalcó también lo grave de no denunciar un delito, tanto por el hecho mismo, como las consecuencias para la persona que omite que estas situaciones se sepan.

"Estoy con la tranquilidad que ustedes me ven, y también dando la cara hoy día acá, y quise estar acá porque creo que es importante que se sepa. Usted no puede dañar así la honra de las personas, poniendo un delito tan grave. Quizás hace unos años atrás denunciar una presunta violación no era un delito, pero hoy, luego de la aplicación de la ley 21.430 es un delito. No solo que no lo haga yo, que no lo haga usted también, por tanto es muy grave que él me acuse de esa manera, y ahí yo encuentro que hay un gran abuso de poder, intento de amedrentamiento, por cierto, para que yo no dijera lo que estoy diciendo hoy, pero además un daño muy grande a mi honra, a mi familia y a mi prestigio", concluyó.

