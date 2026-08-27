Ministro Arrau lamenta muerte de carabinero de franco en Renca y llama a "no adelantar hipótesis"

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, se refirió al asesinato de un carabinero en la comuna de Renca, quien fue baleado por delincuentes durante el intento de robo de su camioneta.

El funcionario que estaba en calidad de franco se habría resistido al atraco, por lo que fue baleado por los antisociales, falleciendo en el lugar.

En un punto de prensa, el secretario de Estado declaró que "lamentar el hecho, mandar las condolencias a su familia, a la institución. Es una investigación que está iniciando, es un sitio del suceso que está recién siendo periciado y, por tanto, no hay que adelantar ninguna hipótesis de desarrollo de esto. Ya saben qué es lo que ha pasado y también, por respeto a la familia, no es momento de dar la identidad tampoco. Así que lamentarlo y esperar algún tiempo para, con prudencia, dar los detalles de lo sucedido".

Añadió que "tenemos bastante información, pero uno, como ministro de Seguridad, no puedo dar a conocer la información. Sabemos que hay un carabinero fallecido con un impacto balístico cuando estaba en calidad de franco".

Arrau detalló además que los antisociales no lograron robar la camioneta del uniformado, la cual está siendo periciada. "Su vehículo está ahí y está siendo investigado. Se están levantando las cámaras que hay en los alrededores. Hay un orden de investigar. Nosotros no podemos adelantar información. Hay información que está siendo parte de la investigación, pero es lo que se sabe"..

La autoridad recalcó en la importancia de aprobar leyes que refuercen la función de las policías, como la ley de legítima defensa para carabineros de franco. "Es lo que hemos dicho desde el día uno: la misión de este Gobierno es recuperar el rol de la autoridad, el respeto a nuestras fuerzas de orden y seguridad. Y eso se hace con leyes, por supuesto, como las que estamos viendo. La legítima defensa de franco a nuestros carabineros para que tengan esa ley Nain 2.0 que estamos tramitando, pero también la regla de uso de la fuerza, también el reforzamiento del equipamiento de nuestros carabineros en recambio de armamento y tantas otras cosas. El aumento de presupuesto que ustedes van a ver para el próximo año de nuestras policías. Es así como se le da apoyo a Carabineros de Chile, a la Policía de Investigación y Gendarmería".

Sin embargo, cerró diciendo que "es por eso que no viene al caso en un momento tan delicado como este entrar a discutir este tipo de políticas que estamos impulsando. Yo creo que es la condolencia a la familia, empatizar con las víctimas y, por supuesto, darle espacio al Ministerio Público y a los departamentos especializados que hagan una buena investigación".

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