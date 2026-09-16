Presidente Kast inauguró las fondas en el Parque O’Higgins con paya donde mencionó el Estrecho de Magallanes y un pie de cueca

El Presidente José Antonio Kast encabezó la inauguración oficial de la Gran Fonda de Chile en el Parque O’Higgins, comuna de Santiago.

En su discurso, el Mandatario llamó a celebrar con responsabilidad y recitó una paya que aludió a la contingencia por el Estrecho de Magallanes.

La intervención, antes de bailar el primer pie de cueca junto a la primera dama, María Pía Adriasola, comenzó con una reflexión: “Tiempo en familia y vemos cómo el invierno va quedando atrás, va enquiando atrás los meses difíciles, la esperanza de la que nos hablaba el alcalde es propia de la primavera”, dijo.

“También nuestro país ha atravesado momentos difíciles, estamos claros, pero estamos haciendo un trabajo serio, responsable y están dando ya las primeras señales”, añadió.

Luego siguió la paya: “Inauguremos con alegría estas fondas. Que Dios bendiga a Chile y a Santiago. ¡Viva Chile! Y hay una tradición, junto con el baile de la cueca tan esperado, que es la paya, y tengo aquí algo que hemos ido pimponeando”, indicó.

"Brindo por nuestra bandera, por septiembre y la alegría, desde Visviri hasta la Antártica, pasando por La Araucanía. Brindo también por nuestros mares, campos, ríos, lagos y volcanes. También por los territorios insulares y por nuestro Estrecho de Magallanes", dijo.

Además, abordó las declaraciones de la exministra Mara Sedini, quien catalogó como “Gobierno fome” a la actual administración.

“Dicen que somos fomes, y puede que tengan razón, pero no nos eligieron para contar chistes, sino para arreglar nuestra nación. Me dijeron que otra cosa era con guitarra, y pucha que tenían razón. Pero gobernar se hace más fácil cuando le ponemos el corazón”, expresó.

“Día a día, sin descanso, hay mucho que ordenar. Queremos un Chile seguro y que vuelva a despegar. Que vuelva fuerte el trabajo, y que podamos progresar, que las familias tranquilas vuelvan también a soñar. Quiero acabar mi paya con esperanza y con amor, y le digo a todo Chile: tranquilos. No solo vamos a estar bien, sino que vamos a estar mucho mejor”, finalizó.

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