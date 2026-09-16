Alcalde Desbordes se querellará por asociación ilícita tras amenazas a tiktoker en la Plaza de Armas de Santiago

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, anunció la presentación de una querella por asociación ilícita luego de la difusión de un video en redes sociales, donde un creador de contenido denunció haber sido expulsado de la Plaza de Armas por un grupo de personas extranjeras.

A partir de estos antecedentes, el municipio solicitará al Ministerio Público investigar si existe una estructura organizada detrás de situaciones vinculadas a prostitución y eventuales actos de intimidación registrados en el sector.

“La Plaza de Armas de Santiago, al igual que el resto de la comuna, ha sido intervenida varias veces en el último año y medio. Hemos avanzado mucho en la seguridad en la comuna, evidentemente todavía falta. El casco histórico, el sector de Mapocho, tiene un problema serio”, afirmó el jefe comunal.

La autoridad explicó que uno de los principales problemas pendientes se concentra en calle Bandera, a la altura de General Mackenna, donde personas ofrecerían servicios sexuales en el espacio público para luego trasladarse junto a sus clientes a departamentos del sector. El municipio ya ha clausurado algunos de estos inmuebles.

“Con lo que hemos visto en el video de ayer, estamos estudiando y vamos a presentar una querella hoy día para lograr perseguir de otra manera esto, porque creemos que sí hay una asociación ilícita”, adelantó.

Sostuvo que “están las mujeres que se prostituyen, no sabemos si aquí hay trata de personas. Están los proxenetas, están los matones que se observaban y escuchaban en el video”.

El alcalde Desbordes recalcó que la falta de atribuciones limita la capacidad del municipio para intervenir directamente frente a quienes realizan estos contactos en el espacio público.

“Vuelvo a insistir, yo no tengo atribuciones como municipio. Tampoco las tienen las policías para que las personas que aquí se paran a hacer el contacto con un eventual cliente para ejercer la prostitución en otro lugar, yo las saque. No tengo atribuciones para echarlas, no tengo atribuciones menos aún para detenerlas”, señaló.

La querella busca que la Fiscalía determine si los antecedentes permiten establecer la existencia de una organización y eventuales responsabilidades penales, incluyendo posibles delitos asociados a la actividad denunciada.

“Y ojalá a partir de ahí podamos construir un caso que con la ayuda de la Fiscalía Centro-Norte nos permita de una vez por todas empezar a erradicar esto”, concluyó el jefe comunal de Santiago.

PURANOTICIA