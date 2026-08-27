Carabinero de franco fue asesinado durante intento de robo de su camioneta en Renca

Un carabinero fue asesinado en la comuna de renca, región Metropolitana, luego de que delincuentes intentaran robar su camioneta.

El uniformado que se encontraba de franco se habría resistido al accionar de los antisociales, por lo que fue baleado en la cabeza, perdiendo la vida en el lugar.

La víctima corresponde a un cabo segundo de dotación de la Subcomisaría Conchalí Norte.

El deceso del uniformado fue constatado por personal del Servicio de Atención Médico de Urgencias (SAMU).

Cabe señalar que Carabineros se encuentra desarrollando un procedimiento policial en la comuna, pero no han entregado antecedentes sobre el caso del funcionario fallecido.

(Imagen: @BryanGalvezS)

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