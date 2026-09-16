CDE interpone querella criminal contra exministro Ulloa y los abogados Hermosilla, Vargas y Donoso en el marco del caso Audio

El Consejo de Defensa del Estado interpuso una querella criminal contra el exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, por los delitos de revelación de secretos, cohecho agravado y prevaricación judicial.

La acción penal, presentada ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, también se dirige en contra de los abogados Luis Hermosilla, Mario Vargas, Samuel Donoso y del Conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, Sergio Yáber, por su participación en calidad de autores del delito de soborno, sin perjuicio de otros ilícitos que puedan establecerse durante la investigación que lleva adelante el Ministerio Público en el marco del caso Audio.

De acuerdo con la querella, los antecedentes disponibles en la investigación darían cuenta de una red de relaciones personales entre los imputados Hermosilla, Vargas y Donoso, profesionales y personas de confianza en cuyo contexto se habrían realizado gestiones para favorecer el nombramiento de Ulloa como ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, y en la designación de otras personas en cargos del Poder Judicial.

En efecto, la querella describe las variadas acciones que configuraron las solicitudes de beneficios para el exministro, y el dar o consentir en dar por parte de los abogados, para, tras su nombramiento, sin declarar las inhabilidades presentes, resolver en diferentes causas en favor de los intereses representados por los referidos abogados. También se le atribuye la entrega de información reservada obtenida en el ejercicio de su cargo, como antecedentes sobre acuerdos, votaciones, y asuntos disciplinarios de tribunales superiores antes de que se hicieran públicos.

Por su parte la querella, también comprende y describe cómo el imputado Sergio Yáber habría transferido periódicamente a Antonio Ulloa cerca de $74,3 millones entre febrero de 2019 y abril de 2025, período en que el exministro votó a su favor en un proceso para proveer el cargo de Conservador de Hipotecas y Gravámenes de Santiago.

Según el CDE, estas actuaciones revisten, además de ser constitutivas de los delitos que indica, una especial gravedad afectando seriamente el estado de derecho y principios tan básicos como el de igualdad ante la ley.

PURANOTICIA