Ministra Vallejo descarta intervencionismo electoral y advierte sobre un intento de "silenciar" al Gobierno

La ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, respondió a la presentación del oficio ante la Contraloría realizado por el Partido Social Cristiano, que acusa al Ejecutivo de intervencionismo electoral en contra del candidato José Antonio Kast.

La autoridad rechazó las acusaciones y aseguró que el Gobierno ha actuado conforme a lo establecido.

“Hemos respetado total y absolutamente la prescindencia”, afirmó, subrayando que el Ejecutivo tiene el deber de comunicar y defender las reformas que impulsa.

“Nosotros somos voceros de reformas que benefician a las personas y las vamos a defender, porque lo que necesitan nuestros jubilados y jubiladas son certezas”, agregó.

La secretaria de Estado insistió en que el Gobierno no solo se pronunciará sobre la reforma previsional, sino también sobre los riesgos de retroceder en ella. “Por más que intenten silenciar al Gobierno sobre políticas que han sido un gran sacrificio por los años en conseguir, vamos a insistir en defender”, señaló.

En ese sentido, recalcó que existe un equilibrio entre prescindencia y responsabilidad institucional: “La prescindencia se respeta, al mismo tiempo el derecho y la convicción que tiene el Gobierno de defender estas reformas”.

Vallejo concluyó asegurando que todas las acciones del Ejecutivo se han realizado dentro del marco definido por el Presidente Gabriel Boric y la Contraloría.

