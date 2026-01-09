Ministra Toro destaca resultados de la Encuesta Casen 2024, pero advierte que "quedan todavía desafíos por delante"

La ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, se refirió a los principales resultados de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) 2024, marcada por el descenso de la tasa de pobreza a 17,3%.

En conversación con T13 Radio, la autoridad afirmó que “casi 600 mil personas, entre 2022 y 2024 salieron de la pobreza, y tenemos que considerar que eso es al mismo tiempo que lo estamos midiendo con una metodología más exigente”.

“La pobreza por ingresos queda en 17,3%. Hubiera sido, en el fondo, con la nueva metodología el año 2020, 20,5%, y bajó a 17,3%. Es una baja consistente y aquí ya el año 2022 se había logrado recuperar la trayectoria a la baja prepandemia, aquí eso continúa, pero, además, si vamos a mirar los ingresos, ahora no solo se recuperaron, sino que se superaron todos los tipos de ingreso a lo que había en la Casen 2017, que era algo que el 2022 todavía no se superaba”, añadió.

La secretaria de Estado abordó los cambios metodológicos en la medición de la encuesta Casen 2024, planteando que “se mide desde el año 1987 en nuestro país. Entonces, ahí ya hay una institucionalidad bien clara, pero siempre es muy importante la metodología”.

“La primera vez que se cambió la metodología fue el 2013, y este año es la segunda vez. En el fondo es para definir cuál es la línea de la pobreza y, por lo tanto, quiénes están arriba y quiénes están abajo. Lo que podemos hacer es, dada la comparabilidad de los datos, reconstruir la serie con la nueva metodología hasta el 2009 y con la antigua metodología la podemos reconstruir hasta el 2006”, señaló.

“Entonces, por ejemplo, el año 2009 con la metodología vigente del 2009, que era la metodología del 87, era 11,4%, pero con la metodología 2024 habría sido 37,7%. Esto no es porque la metodología tuviese un problema o fuese técnicamente inadecuada, va cambiando la manera en que también definimos qué es un estándar de vida digna y van cambiando de manera importante los patrones de consumo”, explicó.

“O sea, quizás hace décadas bastaba con decir tiene zapatos, está arriba o está abajo de la línea de la pobreza. Hoy día estamos hablando de una canasta básica de alimentos que además avanza hacia ser más saludable, estamos hablando que forman parte de bienes básicos el acceso a Internet, estamos hablando de un mundo que ha cambiado completamente”, complementó.

La titular de Desarrollo Social y Familia resaltó el trabajo de la Comisión Asesora Presidencial para la Actualización de la Medición de la Pobreza en Chile e indicó que “nosotros mismos buscamos justamente ponernos más exigentes. Si el país avanza al desarrollo, si tenemos más oportunidades, entonces es justo también que podamos volver a tener esta mirada y ver dónde las políticas públicas pueden mejorar”.

“O sea, podríamos no haber cambiado la metodología y estar diciendo que con la metodología 2013 la pobreza era 4,9%. Pero eso nos parece que es poco exigente y, por lo tanto, esto sí nos obliga a mirar y decir, o sea, 17,3% por supuesto que no puede sino ser una buena noticia que baje 3 puntos o que 600 mil personas salgan de la pobreza, pero quedan todavía desafíos por delante”, agregó.

“Existen brechas de género, existen poblaciones como los niños, niñas y adolescentes, o como las personas pertenecientes a pueblos indígenas, que además tienen tasas de pobreza que son más altas que el promedio nacional”, finalizó la ministra.

