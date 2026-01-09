Encuesta Casen 2024: Región de Valparaíso sigue sobre el promedio nacional, pero reduce pobreza por ingresos y pobreza extrema

El Observatorio Social de la Subsecretaría de Evaluación Social, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, dio a conocer los resultados de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) 2024, la cual a nivel país arrojó una baja de casi 600 mil personas en la medición de la pobreza por ingresos, pasando de 20,5% durante el estudio realizado el 2022 a 17,3% según el análisis de 2024.

A la hora de poner la lupa sobre la incidencia de la pobreza en la población por zona de nuestro país, se logra apreciar que la región de Valparaíso se mantiene levemente por encima del promedio nacional, aunque con importantes retrocesos en relación a las últimas dos mediciones (2020 y 2022). Un fenómeno similar ocurre si el análisis se hace a la incidencia de la pobreza extrema en la población de este punto del país.

Pero antes de pasar a detallar estas cifras, vale hacer presente que el trabajo de campo de la Encuesta Casen 2024 se realizó entre el 1 de noviembre de 2024 y el 2 de febrero de 2025, período en el que el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile completó entrevistas en 78.654 hogares, ubicados en 335 comunas, de las 16 regiones del territorio nacional, obteniendo información de un total de 218.367 personas.

También es importante tener en cuenta que tras 25 años midiendo la tasa de pobreza por ingresos de la misma forma, en octubre de 2025 se definió la nueva metodología de medición de la pobreza por ingresos y pobreza multidimensional, mecanismo aplicado a la Encuesta Casen 2024, el cual construyó una serie comparable de pobreza por ingresos desde 2009 y, en el caso de la pobreza multidimensional, desde 2022.

Entre los principales cambios en la metodología de medición de la pobreza por ingresos, se tiene en cuenta el uso de la IX Encuesta de Presupuestos Familiares (2021-2022) como fuente de información para determinar la estructura de consumo de la población y estimar las líneas de pobreza; ajustes nutricionales a la canasta básica de alimentos; diferenciación de líneas de pobreza y pobreza extrema para arrendatarios y no arrendatarios; y no se consideró el alquiler imputado como parte de los ingresos.

POBREZA POR INGRESOS

La Encuesta Casen 2024 revela que la pobreza por ingresos en Chile se ubicó en 17,3%, siendo la región de La Araucanía la que registra la cifra más alta, con 28,6%. Le sigue Maule (24,3%) y Ñuble (23,9%). La región de Valparaíso se ubica levemente por encima del promedio nacional, con 17,8%. Así, las diferencias entre el promedio regional y el promedio nacional son estadísticamente significativas para todas las regiones, excepto Antofagasta, Atacama, Valparaíso, O’Higgins y Los Lagos.

Al hacer una comparación entre los resultados de las Encuestas Casen, desde 2009 a la de 2024 (dada a conocer este 8 de enero de 2026), los datos dan cuenta que la pobreza por ingresos se ha reducido de manera importante en la región de Valparaíso durante estos 15 años, pasando de 37,4% el 2009 al 17,8% reportado el 2024.

Ahora bien, si la mirada se centra sólo en las últimas dos mediciones, se logra apreciar que durante el año 2020 la Encuesta Casen dio un 30,4% en la Quinta Región y un 20,9% durante el año 2022, lo que permite concluir que la pobreza por ingresos se ha reducido más de 12 puntos porcentuales en cuatro años y 3 puntos en dos años.

POBREZA EXTREMA

La Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional también abordó la pobreza extrema en nuestro país, cuya incidencia muestra un promedio de 6,9% en Chile. La región de La Araucanía vuelve a encabezar el listado, con 13%; seguido por Ñuble (10,3%) y Maule (10,1%). En este segmento, la region de Valparaíso se posiciona levemente por debajo del promedio nacional, con una cifra de 6,8%.

Tal como en el ítem anterior, las diferencias entre el promedio regional y el promedio nacional son estadísticamente significativas para todas las regiones, excepto en las regiones de Antofagasta, Atacama, Valparaíso, O’Higgins, Biobío y Los Lagos.

Haciendo el mismo ejercicio realizado en el segmento anterior, si se analizan los resultados de los últimos 15 años de la Encuesta Casen, se logra apreciar que la pobreza extrema se ha reducido en más de 17 puntos porcentuales entre 2009 y 2024 en la región de Valparaíso, pasando de un 18,4% al ya mencionado 6,8%.

Al abordar las cifras sólo de la presente década, también se detecta una baja en los índices de pobreza extrema de la región de Valparaíso, pues la Encuesta Casen 2020 ubicaba a este ítem en 14,4%, mientras que la Encuesta Casen 2022 lo posicionaba en 8,6%. Al considerar el 6,8% de la Encuesta Casen 2024, se constata una reducción de más de 7 puntos porcentuales durante estos cuatro años.

POBREZA MULTIDIMENSIONAL

Casen 2024 abordó la pobreza multidimensional en cinco ítems particulares: Educación, con ejes como asistencia escolar o rezago escolar; Salud, con atención, acceso y apoyos; Trabajo y Seguridad Social, con ocupación y subempleo, informalidad y jubilación; Vivienda y Entorno, con déficit cuantitativo y cualitativo; y Redes y Cohesión Social, con ejes como apoyo, trato igualitario, seguridad y conectividad digital.

El índice de pobreza multidimensional en la población muestra que el promedio nacional se ubica en 17,7%, según la Encuesta Casen 2024. Bajo este contexto, es la región de Tarapacá la que registra la mayor cifra a nivel país, con 22,2%; seguida por la región de Atacama, con 20,2%; y la región Metropolitana, con un 19,7%, cierra el podio.

En tanto, la región de Valparaíso aparece con 15,9% en pobreza multidimensional, vale decir, casi 2 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional. Como destaca el estudio, las diferencias entre las regiones y el promedio nacional son estadísticamente significativas para todas las regiones, excepto en las regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins, Ñuble y Los Lagos.

POBREZA SEVERA

Antes de detallar ese punto, vale indicar que se denomina «pobreza severa» a aquella medida que cuantifica a la población y a los hogares que están simultáneamente en situación de pobreza por ingreso y de pobreza multidimensional. Estas viviendas están en una situación más compleja y severa de pobreza, y enfrentan mayor probabilidad de estar en pobreza crónica, es decir, en una pobreza de largo plazo.

A nivel país, la Encuesta Casen 2024 muestra que la pobreza severa se ubica en 6,1%, cifra que se reduce en casi 2 puntos en base al estudio de 2022, cuando llegó a 7,8%. La región de Tarapacá es la que enfrenta las peores cifras, con 9%; seguida por La Araucanía, con 8,6%; mientras que Arica y Parinacota completa el podio con 7,5%.

Al poner la lupa sobre la región de Valparaíso, se observa que la pobreza severa llega a 5,7% durante el estudio realizado el 2024, vale decir, cae 1,5 puntos porcentuales en relación a la Encuesta Casen de 2022, cuando la cifra era de 7,2%.

SEREMI DESTACA CIFRAS

Tras conocer las cifras regionales de la Encuesta Casen 2024, Puranoticia.cl tomó contacto con la seremi de Desarrollo Social y Familia, Claudia Espinoza, quien destacó que estos resultados "son una muy buena noticia para nuestro país y también para la región de Valparaíso. Esta es una metodología mucho más rigurosa y exigente que la que teníamos antes, pero incluso con ambas metodologías, la del 2013 y la del 2024, la cual fue generada por una Comisión Asesora Presidencial y una mesa técnica, en ambas indicaciones la pobreza disminuye significativamente".

En la región de Valparaíso, con la nueva metodología, la autoridad regional resaltó que "hemos pasado de más de 20% a un 17% actualmente. Y eso habla además de otros indicadores importantes que han mejorado en ámbitos de educación, de salud, de trabajo, de seguridad social y también en ámbitos que mide la Casen, que tiene que ver con las redes y el apoyo que tenemos para la vida cotidiana".

La seremi Espinoza señaló que esta actualización, que pone mayores exigencias para la medición de pobreza, "implica una actualización en la cual considera indicadores que tienen que ver con calidad de vida, como por ejemplo considerar las temáticas de cuidado, considerar la alimentación saludable y la conexión digital".

Finalmente valoró que todo lo anterior "no es fruto del azar, sino que tiene que ver con gestión y con políticas públicas que impacten en la calidad de vida de las personas. Por ejemplo, el alza de las pensiones, el sueldo mínimo, el subsidio único familiar y obviamente también las políticas de cuidado que hoy día generan otras condiciones para la inserción laboral de las personas que cuidan".

Vale indicar que los resultados de la Encuesta Casen 2024 en la región de Valparaíso se obtuvieron gracias a las respuestas entregadas por 22.951 personas, correspondientes a 19.332 vecinos de zonas urbanas y 3.619 habitantes de zonas rurales. En cuanto a los hogares, se informó que la muestra consideró a un total de 8.415 viviendas de la región, de los cuales 7.130 pertenecen a zonas urbanas y 1.285 a zonas rurales.

PURANOTICIA