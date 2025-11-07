Ministra Rojas respaldó críticas del Presidente Boric contra Trump en la COP30: "El cambio climático es real"

La ministra de Medio Ambiente, Maísa Rojas, se refirió a las criticas del Presidente Gabriel Boric contra Donald Trump en la COP30 y aseguró que estás se basan “en la voz de la ciencia", algo que es ignorado por el estadounidense, quien no asistió a la convención.

“La crisis climática y la de pérdida de biodiversidad son dos caras de la misma moneda”, aseguró la autoridad en entrevista con radio Duna desde Brasil.

Consultada por las declaraciones del Mandatario, quien criticó a Donald Trump por negar la crisis climática, la secretaria de Estado señaló que “la plenaria de apertura comenzó con la voz de la ciencia (...), la ciencia nos ha dejado claro que el planeta se está calentando, el cambio climático es real y que somos los humanos los responsables”.

La ministra respaldó el tono de Boric, al asegurar que por los graves problemas de calentamiento “existe la convención marco del cambio climático y la convención de París, negar eso es simplemente mentir” y recordó que “Chile siempre ha tomado sus decisiones en base a la ciencia”.

Finalmente, la titular de la cartera de Medio Ambiente advirtió sobre el último informe que muestra un aumento de 3,4% en las emisiones globales respecto al año anterior, lo que calificó como “una señal muy preocupante”.

