Presidente Boric vuelve a cuestionar a Trump en la COP30 en Brasil: "Dijo que la crisis climática no existe, y eso es mentira"

En su discurso en la Cumbre de Líderes de la COP30 en Belém do Pará, Brasil, el Presidente Gabriel Boric acusó a su par de Estados Unidos, Donald Trump, de mentir sobre el calentamiento global y el cambio climático.

En su alocución, el Mandatario partió señalando que su hija Violeta, tiene cuatro meses de vida, "cuando la veo en esos cuatro inocentes meses, me pregunto qué mundo le vamos a dejar a esta nueva generación, no puedo evitar sentir, a la vez, una preocupación y un tremendo sentido de responsabilidad. Porque tal como ha dicho Lula (da Silva), Antonio Guterres: el momento es ahora".

Complementó que a una década de la adopción del Acuerdo de Paris, "tenemos que reconocer que como humanidad no hemos estado a la altura del desafío histórico que supone la crisis climática".

"Las consecuencias de no cumplir con nuestros propios compromisos son la muerte de muchos, son el hambre de muchos, de personas de carne y hueso que deben conmovernos o que deben llamarnos a la acción", sostuvo.

Luego prosiguió señalando: "¿Cuáles son las reflexiones que tenemos desde Chile? En primer lugar, que para esto se requiere liderazgo, y un liderazgo que es complejo, porque a quienes estamos en posiciones de poder se nos juzga por lo que hacemos, y pocas veces se puede evaluar lo que logramos que no suceda", aunque probablemente eso "no tenga réditos electorales o no consiga aplausos, pero es el liderazgo que más se requiere en estos momentos".

Bajo ese contexto, el jefe de Estado apeló a que la ciencia y evidencia científica debe seguir estando en el centro de las acciones. "Es importante decirlo hoy día, aunque parezca obvio, porque son tiempos en que surgen voces que deciden ignorar o negar la evidencia científica sobre la crisis climática. Sin ir más lejos, el presidente de Estados Unidos, en la Asamblea General de la ONU, dijo que la crisis climática no existe, y eso es mentira".

Finalmente, subrayó que "debemos ser capaces de reivindicar el valor de la ciencia y de los hechos, porque podemos tener discusiones legítimas sobre cómo enfrentar los hechos, pero no podemos negarlos, y en eso se requiere liderazgo de la comunidad internacional", subrayó.

(Imagen: AP)

PURANOTICIA