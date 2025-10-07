Ministra Orellana anuncia que apelarán para revertir libertad condicional de agresor de Nabila Rifo

La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, anunció que desde la cartera apelarán la decisión de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, que dejó en libertad a Mauricio Ortega, quien había sido condenado a 18 años de cárcel por el brutal ataque en contra de su expareja, Nabila Rifo, registrado en mayo de 2016 y producto del cual la mujer resultó mutilada y quedó ciega.

“Lo que vamos a hacer, y ya he instruido a la directora nacional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Priscilla Carrasco) es que apelemos a esta decisión de libertad condicional para que se cumplan los años restantes de condena donde se debe”, señaló la autoridad.

Asimismo, agregó que, tras la liberación de Mauricio Ortega, “hemos solicitado medidas extra de protección para la señora Rifo en la ciudad de Coyhaique”.

La libertad de Ortega fue concedida por la Comisión de Libertades Condicionales de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, la cual revisó las postulaciones de 35 internos recluidos en recintos penales de Coyhaique, Puerto Aysén, Chile Chico, Cochrane y el Centro de Educación y Trabajo Valle Verde.

