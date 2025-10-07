Corte de Coyhaique concede libertad condicional a Mauricio Ortega, condenado por el ataque contra Nabila Rifo

La Corte de Apelaciones de Coyhaique otorgó la libertad condicional a Mauricio Ortega, quien estaba condenado a 18 años de cárcel por el ataque que protagonizó la madrugada del 14 de mayo de 2016 contra su entonces expareja, Nabila Rifo.

Luego de revisar los antecedentes, la instancia -encabezada por la minisitra Natalia Rencoret e integrada por los magistrados Pablo Freire y Patricio Zúñiga, del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal; Mario Devaud y Carlos Astudillo, magistrados del Juzgado de Garantía y Juan Patricio Silva, secretario de la comisión, como ministro de fe- resolvió otorgar a Ortega el beneficio de la libertad condicional.

El sujeto fue condenado en julio de 2017, pero su pena fue rebajada. Esto, luego que la Corte Suprema desestimara el delito de femicidio frustrado y rebajara la condena a quien el Tribunal Oral en lo Penal de Coyhaique había declarado culpable.

Así, los casi 25 años de cárcel que debía cumplir se redujeron a 18. Lo anterior, implicaba 12 años y 180 días por el delito de lesiones graves gravísimas, cuatro años por el delito de lesiones graves (pena recalificada y que reemplazó al femicidio frustrado) y 541 días por el delito de violación de morada.

“Se ha resuelto conceder el beneficio de libertad condicional a los internos que se indican, de las unidades penales que se señalan, con cédulas de identidad que se mencionan, para su control reglamentario en las localidades que se expresan”, se lee en el segundo párrafo de la resolución firmada por la ministra Recoret y que antecede al listado de los 24 sujetos.

Con esta decisión del tribunal, Ortega solo alcanzó a estar poco más de nueve años en prisión, de los cuales ocho años y dos meses fueron desde la lectura de condena, además del tiempo en prisión preventiva.

PURANOTICIA