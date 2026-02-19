Ministra López defiende bono que aumentó sueldo del Presidente Boric y dice que "espero haberlo recibido"

La ministra de Obras Públicas, Jessica López, defendió el bono que recibió el presidente Gabriel Boric por el Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) y que le permitió aumentar su sueldo de $7 millones a $10 millones.

Consultada al respecto, la secretaria de Estado que se encuentra junto al Mandatario en Rapa Nui, defendió -entre risas- el beneficio de carácter estatal.

“Supongo que lo recibo, no lo he mirado, pero entiendo que en todo el Estado de Chile hay un sistema que considera un conjunto de indicadores de desempeño institucional y que, en función de eso, está asociado a bono. Yo espero haberlo recibido (…) me parece bien”, aseguró con ironía.

Luego, la titular del MOP destacó que premiar alcanzar las metas “es bueno porque nos hace poner foco en la calidad de nuestro desempeño, en la eficiencia de nuestro desempeño y es algo que permanentemente hay que seguir mejorando. En todas las empresas privadas funcionan los bonos de desempeño, entonces, en el Estado de Chile y en las empresas públicas también”.

Y agregó que “son todos indicadores que están definidos, se definen en cada inicio de año. Se van poniendo cada vez más exigentes y posteriormente se chequea su cumplimiento”.

Sobre la continuidad del bono, la autoridad concluyó: “Estos son bonos que están establecidos en el Estado de Chile, no dependen del Gobierno. Por lo tanto, van a seguir (…) este es un sistema que funciona hace décadas, no es un sistema de ahora. Seamos super claros en eso. No confundamos esto”.

