Presidente Boric recibió bono por cumplimiento de metas que aumentó a $10 millones su sueldo

En específico, se trata del Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) que aplica a todos los servidores públicos, lo que significó que la remuneración del actual Mandatario subiera, aproximadamente, de $7 a $10 millones.

Jueves 19 de febrero de 2026 17:43
El Presidente Gabriel Boric recibió un bono por cumplimiento de metas que incrementó en $3 millones su sueldo.

Lo anterior significó que la remuneración del actual Mandatario subiera, aproximadamente, de $7 a $10 millones.

En específico, se trata del Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) que aplica a todos los servidores públicos.

Desde Presidencia se indicó que en el caso del jefe de Estado, el beneficio estuvo distribuido de manera trimestral, en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de 2025. Esto corresponde “a un 18% de las remuneraciones permanente”.

"Los otros servidores públicos perciben una asignación de modernización anual de 30.6% de sus remuneraciones, que considera dos incrementos asociados a cumplir metas (el PMG y los convenios de desempeño colectivo) y un componente base que se entrega a todos", argumentaron.

Según consigna La Segunda, en este caso, el PMG del Presidente de la República está relacionado con “ejecución de enfoque de género y gestión sustentable”.

Bajo ese contexto, en 2025 se evaluó el cumplimiento de compromisos adquiridos por la administración en el año anterior, donde se habría cumplido con el 99,44% de las metas 2024.

Se midió eficiencia en la gestión, institucionalidad y la calidad de los servicios vinculada a transformación digital.

