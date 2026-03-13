Vocera de Gobierno dice que "muy pronto" se implementará infraestructura por el "Plan Escudo Fronterizo" en la Macrozona Norte

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Mara Sedini, aseguró que "muy pronto" podrán verse las barreras físicas del "Plan Escudo Fronterizo" en la Macrozona Norte.

En un punto de prensa en La Moneda, señaló que "dentro del plan para controlar la migración irregular que se dio a conocer hace varios meses, se considera que en la zona norte se va a generar un despliegue militar".

Añadió que "se va a generar infraestructura de barreras, como ayer el Presidente destacó, la zanja y otro tipo de de estructuras".

También confirmó que se usará tecnología como drones "para mejorar la información que recibimos y bloquear la entrada irregular de los distintos pasos que existen, que están que están alterando el tráfico en esa zona".

Consultada por si esas estructuras incluyen muros, Sedini precisó que "hay una serie de estructuras que se están terminando, pueden ser muros, pueden ser zanjas" y que se podrán ver "prontamente, muy pronto".

En tanto, el delegado presidencial de la región de Arica y Parinacota, Cristián Sayes, informó que "tenemos aproximadamente 300 efectivos militares" para los trabajos del plan en la zona.

Añadió que "va a haber más de 600 efectivos militares en el sector, además de 95 militares que son del equipo de trabajo".

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