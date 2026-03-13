Quintana y posibles indultos de Kast a uniformados condenados en causas del estallido social: "Puede haber alguna situación de injusticia"

El presidente del Partido por la Democracia (PPD), Jaime Quintana, se refirió a la decisión del Mandatario José Antonio Kast de evaluar posibles indultos a uniformados condenados por delitos durante el estallido social.

En conversación con radio Pauta, el exsenador señaló que "puede haber alguna situación de injusticia, sí puede haber, contra algún efectivo policial y que a lo mejor no es correcto, habrá que verlo".

El timonel del PPD recordó que el período posterior al estallido social estuvo marcado por denuncias de violaciones a los derechos humanos. “Hubo excesos, hubo violación de los derechos humanos”, afirmó.

Quintana planteó que la eventual revisión de indultos debe considerar informes internacionales y evidencia disponible. “La lección que deja lo que hizo Boric es que faltó estudio”, aseguró, añadiendo que los análisis deben realizarse con “datos, información y antecedentes sobre la mesa”.

Por otro lado, abordó la situación de los partidos de oposición y sostuvo que "todavía puede ser una cosa difusa porque el Gobierno está recién en su primer anuncio".

En esta línea, apuntó a que el rol opositor debe combinar fiscalización con disposición al diálogo. “Una oposición perfectamente puede ser firme y puede ser colaboradora al mismo tiempo”, subrayó.

Finalmente, planteó que el comportamiento de la oposición dependerá de las decisiones del Ejecutivo en materias legislativas y administrativas, y que deberá estudiar las propuestas del Gobierno y responder con posiciones comunes cuando sea necesario.

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