¿Vuelco total?: Nuevos hallazgos apuntan a un posible auto-ataque de Rodrigo Rojas Vade

La Brigada de Investigaciones Policiales Especiales Antisecuestros (BIPE) de la Policía de Investigaciones (PDI) y el Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios de la Fiscalía (ECOH) llevaron a cabo una serie de diligencias en torno al caso del supuesto ataque al exconvencional Rodrigo Rojas Vade.

Si bien el Ministerio Público no descarta ninguna hipótesis, las líneas que cobran mayor fuerza se han alejado de un hecho de “violencia política” y se encaminan hacia un ataque delictual o incluso, un posible “autoatentado”.

En su domicilio que comparte con sus padres en la comuna de Melipilla, detectives encontraron al interior de una mochila amarras plásticas de color blanco, del mismo tipo que las que tenía en sus extremidades cuando fue ubicado a un costado de la ruta 78.

Resta un último peritaje para saber si tienen el mismo "número de serie" a las encontradas atadas a Rojas Vade, como también un análisis de ADN para rastrear la eventual presencia de saliva en estas.

Asimismo, efectivos de la policía civil habrían encontrado al interior del automóvil en el que se movilizaba el exconvecional el plumón con el que se habrían escrito los mensajes “No + Zurdos” y “Viva Kast”

Los mismos sostienen que dicha evidencia no arrojó huellas dactilares de terceros.

Además, de acuerdo a fuentes de la investigación, el estado grave en que fue encontrado el exconvencional no se debió a los golpes que recibió, sino a una sobredosis de droga.

Los investigadores no descartan la participación de terceros y se continúa la investigación en varios frentes.

Otro antecedente relevante tiene que ver con el celular de Rojas Vade, el que fue hallado en la parte trasera del auto.

Lo que sí se descartó es la presencia de bencina o acelerante en el cuerpo del sujeto, pues se trataría de diluyente y otros líquidos propios de la pintura y accesorios que usa para pintar en su casa.

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