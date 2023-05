Ministra del Trabajo dice que salida de exsubsecretario de Previsión Social se debió a "conductas que no eran del todo positivas"

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, instruyó un sumario administrativo tras la denuncia de acoso sexual que provocó la salida del exsubsecretario de Previsión Social, Christian Larraín.

Este lunes explicó que "desde que se le pidió la renuncia el viernes de la semana pasada han habido varias teorías conspirativas dando vuelta, pero lo cierto es que los cargos de ejercicio político en los cuales uno se encuentra están siempre a disposición del Presidente de la República".

"Es muy importante que por sobre todo se mantenga un estándar, en el cual la convivencia laboral de las y los trabajadores sea debidamente resguardada. Creemos que se incidió en algunas conductas que no eran del todo positivas, por lo que se determinó pedirle precisamente la renuncia al exsubsecretario", sumó.

En la misma línea, la secretaria de Estado puntualizó que "lamento mucho que quien haya ejercido un cargo de responsabilidad pública salga generando conflictos que no son efectivos, por más que uno pueda tener diferencias respecto de los temas más políticos".

"Son razones bien particulares las que nos llevan a la convicción que hay que llevar adelante una investigación administrativa o sumario, entre otras, que como ha manifestado el mismo exsubsecretario, él quiere hacer su legítimo derecho a la defensa", sostuvo.

La titular del Trabajo afirmó que "vamos a hacer ese sumario, a partir del día de hoy lo he instruido y ahí va a poder hacer todos sus descargos, pero aquí, quien no cuenta con toda la confianza política, no puede seguir en dicha responsabilidad, y las declaraciones posteriores me han confirmado que era lo necesario de realizar".

Los descargos de Larraín

Más temprano este lunes, el exsubsecretario se defendió de las acusaciones en diversos medios. En entrevista con Radio Biobío, señaló que ante su salida "sumario no se hizo. Me pidieron la renuncia así no más. No hubo sumario. En los sumarios las personas presentan cargos, descargos, explican. En fin".

"No puedo saber por qué me pidieron la renuncia, no estoy en la mente del Gobierno. Lo que sí me preocupa es que estemos en Chile en presencia de una cultura de la cancelación donde simplemente se desechan a las autoridades sin investigación previa. Eso lo encontraría extremadamente preocupante. Quiero creer que no estamos frente a eso", añadió.

Asimismo, la exautoridad indicó que "yo lo único que le puedo garantizar es que jamás he emitido comentario alguno, de ninguna naturaleza, dirigido hacia una persona en particular, ni hombre ni mujer".

Además, aseguró haber sido reprendido por la ministra Jara, ya que "empecé a diseñar una reforma que sin renunciar a subir pensiones se pudiera hacer cargo de temas que hoy día son relevantes para la ciudadanía y que yo no soy quién para juzgar, como la propiedad de los fondos, la heredabilidad y la libertad de elección".

"Lo modelé junto al equipo del Ministerio de Hacienda, demostré que se podía subir pensiones, igual como están en la reforma, de forma sostenible. Y además no sólo hice eso, sino que me puse a socializarlo con parlamentarios de todo el espectro político, desde Republicanos hasta el Frente Amplio", agregó.

Continuando su relato, Larraín mencionó que "el 3 de mayo participé de un seminario y dije una obviedad: las cuentas nocionales no tienen mayoría parlamentaria, ni siquiera en la DC ni en el Partido de la Gente ni mucho menos en la derecha, y que como Gobierno, si queríamos llevarla adelante, estábamos obligados a buscar una alternativa".

"Después de esto, la relación con la ministra se tensó. Muy poca comunicación. El 9 de mayo me encuentro con la ministra en la cafetería del Congreso, habían 30 personas dando vueltas, y ella me reprende por haber emitido esas declaraciones, y me dice que me tenía que quedar callado", zanjó.

