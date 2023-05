Exsubsecretario de Previsión Social rechaza acusación de acoso sexual: "A mí esto me extraña de sobremanera"

El viernes 26 de mayo, el presidente Gabriel Boric aceptó la renuncia del subsecretario de Previsión Social, Christian Larraín Pizarro, quien estaba en el cargo desde el comienzo de la actual administración.

Entonces no hubo mayores detalles sobre la determinación, con el Gobierno remitiéndose a informar que Consuelo Maldonado asumirá el cargo de manera subrogante.

Sin embargo, La Tercera aseguró este lunes que la salida se gatilló luego de que una funcionaria del Ministerio del Trabajo presentara una denuncia formal por abuso sexual en contra de Larraín.

"Quienes han conocido del tenor de la acusación aseguran que la funcionaria apuntó a comentarios y actitudes de índole sexual por parte de su superior", indicó la publicación.

Desde el Ejecutivo indicaron al citado medio que "esa era la máxima sanción posible” y que la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, no mantenía una buena relación con el ahora exsubsecretario.

Ante esto, Larraín aseguró que "jamás he emitido comentarios alguno de ninguna naturaleza, ni sexual o racismo de lo que sea dirigida hacia una persona en particular, ni hombre ni mujer", declaró a radio Biobío.

La exautoridad dijo no saber por qué le pidieron la renuncia. "Lo que sí me preocupa es que no estemos en Chile en presencia de cultura de la cancelación, donde simplemente se deshecha a las autoridades sin investigación previa. Eso lo encontraría extremadamente preocupante. Quiero creer que no estamos frente a eso".



El exsubsecretario también relató cuando se tensó la relación la ministra Jeannette Jara. "Desde febrero me di cuenta que la reforma que no tenía apoyo mayoritario, y empecé a diseñar una reforma que pudiera hacer cargo de temas que son relevantes para ciudadanía como la propiedad, la libertad de elección y heredabilidad, y demostre que se podía hacer una reforma sostenible. Además me puse a socialibilizarlo con todos los parlamentarios, desde Republicanos".

Luego agregó que "el 3 de mayo participo en un seminario y digo que las cuentas nocionales no tienen mayoría parlamentaria y como Gobierno estamos obligados a dar alternativas, después de esto la relación con la ministra se tensó", detalló.

Larraín afirmó que la secretaria de Estado lo reprendió "por haber hecho estas declaraciones, que no corresponde y que me tenía que quedar callado".

El ingeniero comercial relató que fue la propia ministra quien le pidió la renuncia por llamada telefónica.

Sobre los motivos de dicha acción, Jara le dijo que se debió a una denuncia en su contra: "Es una denuncia por uso de lenguaje de connotación sexual en público. Enfatizo en público porque ni siquiera, la acusación era por uso de lenguaje de connotación sexual dirigido a una persona en particular, sino en público".

Finalmente, la exautoridad sostuvo que "a mí esto me extraña de sobremanera. El ambiente de trabajo en la subsecretaría es un ambiente distendido, horizontal, abierto, participativo. Es un excelente ambiente de trabajo. Cuando me fui, los 10 miembros, en su mayoría mujeres, me despidieron con puros agradecimientos".



(Imagen: Mario Téllez, La Tercera)

