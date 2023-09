Ministra del Interior y dichos de la CAM por Ley de Usurpaciones: "La estrategia de amenazar, no va a funcionar"

La ministra del Interior, Carolina Tohá, respondió al llamado de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) a movilizarse en el marco de la discusión de la Ley de Usurpaciones.

A través de un comunicado, la Coordinadora manifestó que defenderán “hasta las últimas consecuencias lo logrado en el plano territorial, político y cultural mapuche, hasta tomar las armas si resulta necesario”.

Al respecto, Tohá recalcó que “la estrategia de amenazar o amedrentar a quienes deben tomar decisiones, en este caso no va a funcionar”.

“El Estado de Chile tiene que tener las herramientas para defenderse de estrategias que lo que hacen es afectar el derecho de las personas, chilenos y chilenas que tienen derecho a vivir tranquilos y ser respetados”, complementó.

Asimismo, la secretaria de Estado señaló que “entendemos que, en paralelo, a tomar estas acciones que buscan evitar el uso de estas técnicas, estas tácticas que vulneran y violentan a la población, es necesario enfrentar el tema de fondo que ha mantenido por tanto tiempo tensión en esa región”.

“Por eso la estrategia del gobierno, al mismo tiempo que es sistemática en los temas de seguridad, también se hace cargo de buscar un camino de diálogo para encontrar una solución al problema que existe en la región”, añadió.

De esta forma, la titular del Interior expresó que “quienes quieren realmente encontrar un camino de solución al problema que existe en la región, lo van a encontrar en el camino del diálogo, no en la violencia, no en la usurpación, no en la agresión”.

En cuanto a la Ley de Usurpaciones que fue aprobada por el Congreso, y que desde el Ejecutivo anunciaron que ingresarán un veto para modificarla. Tohá indicó que se encuentran “buscando el mayor acuerdo posible. En muchas materias se ha logrado encontrar fórmulas transversalmente aceptadas”.

“Las penas, es una de los temas que estamos trabajando (…) el Ejecutivo no tiene propósito de eliminar penas, si una graduación porque, como quedó este proyecto, trata de la misma manera y otorga las mismas penas a situaciones muy distintas en cuanto a gravedad. Nosotros vamos a buscar que esta ley establezca una gradualidad de penas en torno a la gravedad del hecho”, detalló la ministra.

PURANOTICIA