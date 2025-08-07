Contraloría aclara dictamen y dice que la TNE puede usarse "las 24 horas, de lunes a domingo"

La Contraloría General de la República aclaró el dictamen sobre el uso de la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) y afirmó que puede ser utilizada las 24 horas del día, durante todo el año.

A través de un comunicado, el ente fiscalizador explicó que el pasado 11 de julio, “requerida por un estudiante que reclamaba contra la respuesta de la Subsecretaría de Transportes, la Contraloría General emitió su oficio N° E116999, de 2025”.

En dicho documento señalaban que “aplicando la normativa vigente contenida en el Decreto Supremo N° 20 de 1982, del Ministerio de Transportes, la TNE sí puede usarse las 24 horas del día, de lunes a domingo, y todos los meses del año, incluyendo enero y febrero”.

Y afirmaron que este oficio “confirmó la respuesta que la Subsecretaría de Transportes ya había dado al alumno, en el sentido de que, conforme lo exige el mencionado Decreto N° 20, el uso de la TNE debe ser ‘por razones de estudio’”.

“Dicha exigencia no es de la Contraloría, sino que está contenida en el decreto supremo mencionado”, subrayaron.

Asimismo, recalcaron que “ya constaba en dictámenes del año 2017 y anteriores, de modo que sólo se ha reiterado lo que dispone la propia norma y la jurisprudencia anterior, sin efectuar interpretación ni cambio alguno”.

Finalmente, Contraloría dijo que estarán atentos al ingreso de las modificaciones que fueron anunciadas por el Ministerio de Educación respecto a alinear “el decreto con los instructivos de la Junaeb”.

PURANOTICIA