Jara reconoce "error" sobre propuesta de nacionalización del cobre en programa de gobierno y afirma que "se va a corregir"

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC), reconoció que hubo un "error" en la propuesta en su programa de gobierno respecto a la nacionalización del cobre, afirmando que “se va a corregir”.

La exministra del Trabajo admitió el traspié luego de que fuera cuestionada por el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien la interpeló en un debate.

Incluso, la propia Jara señaló en el foro “El Futuro de la Minería en Chile”, organizado por Ingeniería UC, que “aquí hay gente que dijo que en la Primaria se habló de nacionalizar el cobre: eso jamás se tocó. Yo lamento cuando el debate obliga a tener que desmentir cosas que se tiran al aire, a la pasada, y un poco a la maleta también”.

Pero luego que se diera a conocer que la propuesta sí estaba en su programa de Gobierno, la aspirante a La Moneda admitió un error en el texto.

En conversación con radio Festival, la exautoridad señaló que “yo tiendo a no aceptar de personas que han usado la mentira como parte de la campaña de desinformación contra la candidata Matthei -gente asociada a Kast- incluso la mentira como herramienta contra el Presidente de la República, gente asociada a Kast, ese tipo de comentarios”.

Agregó que “pero sí tengo la hidalguía de reconocer que en el programa hubo un error y ese error se va a corregir. Nosotros no tenemos, yo creo, problema en eso, por el contrario, estamos construyendo un programa entre todas y todos“.

“Pero aquí no hay que pasarse de listos, digamos, porque aquí los únicos que han usado la mentira como herramienta política son precisamente la gente ligada a Republicanos y es muy lamentable para el país”, advirtió.

Por último, recalcó que “hoy día me sorprendo donde dicen que no fui al foro porque anoche habría cometido este error -que lo reconozco- pero no tiene nada que ver y de hecho, es más, me sorprende mucho porque eso tiene pruebas concretas de que si se realizaron las gestiones a principios de semana. Entonces, eso es usar la mentira como herramienta política y yo para eso no estoy disponible, como le he dicho, y si cometo un error, de frente nomás, porque hay que saber reconocer las cosas“.

