Mesa de la Cámara repudia la "provocación" del diputado Gonzalo de la Carrera en comisión de Constitución: enviarán antecedentes a Ética

La mesa de la Cámara de Diputados, encabezada por Vlado Mirosevic (PL), Catalina Pérez (RD) y Carlos Bianchi (Ind-PPD), repudió el acto de "provocación" protagonizado por Gonzalo de la Carrera en la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, y anunciaron que los antecedentes del hecho serán enviados a la Comisión de Ética.

En el marco de la votación de la censura a la presidenta de la Comisión de Constitución, la diputada del Partido Comunista (PC) Karol Cariola, promovida por el Partido Republicano, la moción fue rechazada, lo que causó la indignación del parlamentario, que se encontraba presente en la sesión, sin siquiera ser parte de ella.

Ante esta situación, encaró al diputado de Renovación Nacional (RN) Diego Schalper, y lo acusó de amenazarlo. Presenciando los hechos, parlamentarios del oficialismo procedieron a encarar a De La Carrera, instando a que saliera de la sala.

La polémica fue repudiada por el presidente de la Cámara, Vlado Mirosevic, quien afirmó que se enviarán los antecedentes en detalle a la Comisión de Ética para que se apliquen sanciones.

"Le estamos dando, no toda la Cámara, un triste espectáculo al país, es solo un pequeño grupo, en este caso la provocación que hemos visto de parte del diputado Gonzalo de la Carrera nosotros queremos repudiarla explícitamente, es completamente inaceptable una actitud con una comisión que viene trabajando muchas horas, muchos días para que esto sea posible, aprobar una reforma constitucional", indicó Mirosevic.

Por último, indicó que esta actitud amenazante es la que no corresponde en un Congreso democrático. "Nosotros lo rechazamos tajantemente y por eso enviaremos los antecedentes a la Comisión de Ética para que, esperamos, el diputado sea sancionado. Porque esto no representa al Congreso ni a la Cámara de Diputados y Diputadas, no representa a la mayoría que quiere hacer su trabajo de manera seria", concluyó.

