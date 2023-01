De la Carrera protagoniza nueva polémica en la Cámara: Acusó a Diego Schalper de ser "socio de la extrema izquierda"

La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados rechazó la moción de censura presentada en contra de la presidenta de la instancia, Karol Cariola (PC).

La solicitud fue interpuesta por el diputado Luis Sánchez, del Partido Republicano, quien la redactó junto a su par Johannes Kaise,r y fue el único voto a favor.

Los otros nueve integrantes de la comisión votaron en contra: Marcos Ilabaca (PS), Raúl Leiva (PS), Andrés Longton (RN), Catalina Pérez (RD), Diego Schalper (RN), Leonardo Soto (PS), Gonzalo Winter (CS), Pamela Jiles (Humanista) y la propia Karol Cariola.

Recordemos que Sánchez protagonizó un impasse este lunes cuando golpeó la mesa después de que no se le diera la palabra en plena votación. En ese momento, Cariola lo interpeló, indicándole que "yo no le voy a aceptar que venga a golpear la mesa de nuevo y no le voy a aceptar que me grite".

El rechazo a la censura contra Cariola también terminó con polémica, ya que Gonzalo de la Carrera (ex republicano), quien estaba presente en la sesión pese a no formar parte de la Comisión, comenzó a interpelar a Schalper por no apoyar la petición y lo acusó de ser "socio de la extrema izquierda". De fondo, el diputado Soto (PS) empezó a gritarle al exrepublicano: "Fuera el matonaje".

