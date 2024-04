Mesa de la Cámara de Diputados valoró rechazo de moción de censura: "Primó la cordura, la sensatez y el respeto a la democracia"

La mesa de la Cámara de Diputados valoró el rechazo de la moción de censura que buscaba remover de sus cargos a la presidenta Karol Cariola, y los vicepresidentes Gaspar Rivas y Eric Aedo.

El motivo de la censura impulsada por los partidos Republicano y Social Cristiano fue la supuesta intervención del ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, quien según el diputado Rivas le ofreció la primera vicepresidencia. Sin embargo horas después, el mismo parlamentario se desdijo.

Tras la votación, el legislador sostuvo que "el tema para mí está superado (…) es evidente que un determinado sector estaba más que nada enfocado en sacar de la mesa, por decir de alguna manera, a la presidenta Karol Cariola, es evidente e indesmentible, lamento que se haya utilizado este tema como una excusa".

“Primó la cordura, primó la sensatez, primó el respeto a la democracia, primó el respeto a las reglas del juego, las votaciones no se repiten solamente porque no me gustó el resultado o simplemente porque hubiese querido que era de otra manera (…) ahora hay que enfocarnos en trabajar” agregó.

Por su parte, Cariola manifestó que "queremos valorar a los comités del oficialismo por haber sostenido una posición común, en función de la evaluación de esta censura de la mesa, que resultó rechazada. Creemos que esto es importante, porque con este se reafirma el rol de la institución y de la democracia".

Además, agregó que “quiero relevar a Amarillos y el partido Demócratas, que tomaron una decisión donde primó la cordura”, agregó.

