"Me produce dolor y angustia": Senadora Campillai cuestiona beneficio de salida dominical para Patricio Maturana

El excarabinero Patricio Maturana, condenado a 12 años y 183 días de prisión por cegar a la senadora Fabiola Campillai durante las protestas de 2019, obtuvo el beneficio de salida dominical, decisión que generó la inmediata reacción de la parlamentaria.

Mediante un comunicado, la legisladora expresó que “los beneficios carcelarios que se otorgarán a Patricio Maturana, autor de este crimen, me generan dolor y angustia”.

Además, cuestionó al director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, y exigió su renuncia, señalando que “es inaceptable que haya viajado a la cárcel donde se encuentra recluido Maturana, justamente dos días después de reunirse con el Presidente electo José Antonio Kast, quien abiertamente ha señalado querer liberar a mi agresor”.

La senadora independiente agregó que “ahora se confirmó la aprobación del beneficio de salida dominical a mi victimario, quien en ningún momento ha mostrado arrepentimiento ni empatía”, advirtiendo que la resolución “allana el camino para que luego solicite más beneficios hasta llegar a la libertad condicional”.

Campillai acusó un desamparo hacia las víctimas de violaciones a los derechos humanos y responsabilizó al Gobierno de Gabriel Boric de permitir que Gendarmería implemente “adelantadamente el programa de Kast”.

El beneficio fue confirmado por Gendarmería tras la sesión del Consejo Técnico del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Molina, que evaluó las solicitudes de internos que cumplían los requisitos legales.

