Otorgan beneficio de salida dominical a excarabinero condenado por cegar a la senadora Campillai

Patricio Maturana Ojeda, excarabinero condenado a 12 años de cárcel por dejar ciega a la senadora Fabiola Campillai tras dispararle una bomba lacrimógena en noviembre de 2019, accedió al beneficio de salida dominical.

La decisión fue adoptada por el Consejo Técnico del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Molina, que sesionó este miércoles para revisar solicitudes de beneficios intrapenitenciarios.

En un comunicado, Gendarmería explicó que “sesionó el Consejo Técnico del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Molina, instancia en la que se analizaron las distintas solicitudes de postulación a beneficios intrapenitenciarios, por parte de la población penal de esa unidad, que cumple con los requisitos exigidos para esos fines”.

En ese marco, se “revisó y aprobó el otorgamiento del beneficio de salida dominical al interno Patricio Maturana Ojeda”.

La institución precisó además que “el Consejo Técnico es un órgano autónomo de cada unidad penal, multidisciplinario, que, junto con las facultades señaladas, debe hacer seguimiento y evaluar el adecuado cumplimiento de los beneficios aprobados”.

