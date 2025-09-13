Matthei quiere sumar a Mayne-Nicholls en eventual segunda vuelta presidencial

Evelyn Matthei, candidata presidencial de Chile Vamos, aseguró que en caso de avanzar a una eventual segunda vuelta le gustaría contar con el apoyo de Harold Mayne-Nicholls.

En entrevista con Radio Genial de Coyhaique, la exalcaldesa valoró la postura que mostró el independiente en el primer debate televisivo. “Fue esperanzador, con mirada de futuro”, comentó, subrayando que “me pareció valioso su enfoque positivo, más que quedar en la crítica”.

En esa línea, señaló que su propuesta política busca reunir a distintos sectores: “Yo voy a llamar a toda la gente de buena voluntad, que quiera sacar a Chile adelante y dentro de ese grupo no me cabe duda que está Harold”, sostuvo.

El escenario electoral se mantiene abierto de cara a la votación del 16 de noviembre. Según la última encuesta Panel Ciudadano UDD, José Antonio Kast y Jeannette Jara lideran la intención de voto con 24% cada uno, mientras que Matthei aparece en tercer lugar con 16%.

El mismo sondeo proyectó un escenario de segunda vuelta entre las dos postulantes mujeres, donde Matthei se impondría con un 43% frente al 31% de Jara. Un 26% de los consultados indicó que votaría nulo, no sabe qué marcar o que no concurriría a las urnas.

