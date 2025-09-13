Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
× Puranoticia tv EN VIVO
Encuesta Panel Ciudadano-UDD: Kast y Matthei caen tras el debate en TV, Kaiser sube 4 puntos

Encuesta Panel Ciudadano-UDD: Kast y Matthei caen tras el debate en TV, Kaiser sube 4 puntos

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

Por su parte la abanderada oficialista Jeannette Jara sigue sin variaciones en las últimas tres mediciones y marcó 24% tras el debate que supuestamente no la favoreció, con lo que igualó a Kast.

Encuesta Panel Ciudadano-UDD: Kast y Matthei caen tras el debate en TV, Kaiser sube 4 puntos
Sábado 13 de septiembre de 2025 10:32
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

En la encuesta de Panel Ciudadano-UDD tras el debate televisivo, el candidato republicano José Antonio Kast cayó del 27% registrado la semana pasada al 24% de las preferencias.

Según el sondeo dado a conocer este sábado, la abanderada oficialista Jeannette Jara sigue sin variaciones en las últimas tres mediciones y marcó 24% tras el debate que supuestamente no la favoreció, con lo que igualó a Kast.

En tanto, la representante de Chile Vamos y Demócratas, Evelyn Matthei, cayó del 18% a 16%, a pesar de que su desempeño en el debate fue bien evaluado por los analistas de su coalición.

Más atrás viene Johannes Kaiser (PNL) con un alza de 4 puntos llegando a un 10%, Franco Parisi (PDG) con 9% baja un punto, Harold Mayne-Nicholls con 4%, sube dos puntos tras el debate, Marco Enríquez-Ominami con 2% (sin cambios) y Eduardo Artés con 1% (sin cambios).

Además, la encuesta mostró que Jeannette Jara no lograría imponerse en una eventual segunda vuelta frente a Kast (46 a 33%) ni Matthei (43 a 31%).

PURANOTICIA