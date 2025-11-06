Matthei cuestiona a Jara y dice que aunque renuncie al PC "todo el mundo va a saber que es comunista"

La candidata presidencial de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matthei, se refirió a los dichos de su contendora oficialista, Jeannette Jara, quien abrió la posibilidad de suspender o renunciar a su militancia en el Partido Comunista (PC) en caso de ser electa Presidenta.

La aspirante a La Moneda minimizó el impacto de ese eventual gesto y cuestionó su efectividad política.

“Yo no creo que ella llegue a ser presidenta, y espero que no sea presidenta, pero si llegase y renunciara al Partido Comunista, está bien. Pero todo el mundo también va a saber que es comunista”, afirmó, descartando que la medida despeje las dudas sobre la influencia del PC en un eventual gobierno de Jara.

La militancia de la candidata oficialista se ha convertido en uno de los principales flancos que podrían afectarla en una eventual segunda vuelta. Aunque Jara ha planteado que su renuncia sería una señal de gobernabilidad y amplitud, Matthei insiste en que la percepción pública no cambiaría.

La exalcaldesa comparó el anuncio de Jara con el caso de Sebastián Piñera, quien dejó Renovación Nacional (RN) al asumir la presidencia en 2010. “Yo recuerdo que el presidente Piñera también renunció a Renovación Nacional, y, sin embargo, la sede de Renovación Nacional lleva su nombre”, señaló.

Complementó que, "él renunció como una forma de dar garantías a todo el mundo, pero todo el mundo sabía que era Renovación Nacional”.

Cabe precisar que la renuncia de Piñera no fue voluntaria, sino que obedeció al estatuto interno de RN, que exige a sus militantes dimitir en caso de ser electos mandatarios, con el fin de gobernar con “absoluta independencia y para dedicarse en exclusiva a lo que será su mandato presidencial”.

Las declaraciones de Evelyn Matthei fueron emitidas tras una actividad en el Arzobispado de Santiago, donde se reunió con el cardenal Fernando Chomali y los demás candidatos presidenciales.

PURANOTICIA