Jeannette Jara plantea alejarse del Partido Comunista si llega a la Presidencia: “Para ahorrar problemas”

La candidata presidencial de Unidad por Chile y la Democracia Cristiana, Jeannette Jara, abrió la posibilidad de suspender o renunciar a su militancia en el Partido Comunista en caso de ser electa Presidenta. “Es bien probable”, afirmó en entrevista con Radio Cooperativa, aludiendo a las controversias generadas durante la campaña por su vínculo partidario.

“Varios medios de comunicación insisten permanentemente en presentarme como la candidata del PC -lo cual, no niego, pues milito ahí-, pero hoy día represento a una coalición mucho más amplia”, explicó.

En ese contexto, Jara planteó que su intención es despejar cualquier duda sobre su vocación de gobernar para todos los ciudadanos: “Como no quiero que existan más cargas sobre una responsabilidad que yo tendría eventualmente como Presidenta si así me eligen los chilenos y chilenas (...), creo que es mejor dar señales claras, porque mi intención es gobernar a la ciudadanía y no a los militantes de un partido”.

La exministra fue aún más explícita: “Para ahorrar problemas, mis fuerzas van a estar en conducir Chile si soy elegida Presidenta. Lo más probable es que suspenda o renuncie (la militancia comunista); la figura que proceda en ese momento”.

Aunque aclaró que no tiene una decisión tomada, insistió en la necesidad de gestos políticos: “Lo único que quiero señalar es que si yo soy Presidenta de Chile, voy a presidir a los chilenos que piensan como yo y a los que no también. Entiendo que se requieren gestos políticos, porque observo una intencionalidad permanente de hacer ver que este sería un gobierno de un partido único”.

En ese punto, Jara criticó al candidato de Republicanos, José Antonio Kast: “Aquí el único que tiene un partido único es Kast. Tiene un partido único donde nadie opina, salvo él, y que, si alguien opina y se sale de la línea, termina fuera del partido. Entonces, está bien distorsionado el debate público sobre esto”.

AMIGOS NO; COMPAÑEROS DE RUTA SÍ

Consultada sobre su relación con el Presidente Gabriel Boric, Jara describió un vínculo institucional y respetuoso: “Es la misma de siempre, que es una relación normal. Nosotros no nos conocíamos de antes, sino que en este período y yo le tengo harto afecto y cariño a él, pero es eso, digamos”.

Y agregó: “Amigos no (somos), pero sí compañeros de una ruta. De una ruta en la cual, además, tengo muchos compañeros y camaradas más (...). Antes, con Alejandra Krauss, nos agarrábamos mucho de malas maneras, y ahora no somos solamente camaradas, sino que también amigas, pero las amistades se demoran en cultivar cuando uno ya es más grande”.

MEGATOMA DE SAN ANTONIO

Respecto al desalojo de la megatoma de San Antonio, Jara aseguró que su eventual Gobierno acatará el fallo judicial: “Respetará” la resolución, aunque reconoció que el problema “es gigante”. “De todas maneras, yo espero que el Gobierno (de Boric) lo deje resuelto, porque cuando yo asuma quiero tener mis fuerzas y mi trabajo concentrado en otras cosas”, añadió.

Finalmente, Jara resumió el eje de su campaña presidencial: “Lo que trato de hacer es informar de las propuestas”, dijo, y enfatizó su compromiso con dos objetivos concretos: “Le quiero decir a la ciudadanía dos cosas: que las personas llegarán a fin de mes y que vivirán en un barrio más seguro. Ese es el compromiso”.

