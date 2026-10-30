Luis Silva se despide deseándole al ministro Rabat y su equipo "lo mejor en lo que les queda de la gestión"

Luis Silva se refirió a su salida del cargo de subsecretario de Justicia, luego de la polémica generada por un video que publicó sin informárselo al ministro de la cartera, Fernando Rabat.

La ahora exautoridad agradeció al Presidente José Antonio Kast la “confianza” brindada durante el tiempo que ejerció.

“He salido simplemente para agradecer al Presidente José Antonio Kast por la confianza que me dio y la oportunidad de haber trabajado junto a él durante todo este tiempo desde el Ministerio de Justicia”, declaró.

“Quiero también remarcar los importantes logros que se han estado realizando desde este Ministerio y desearles al ministro (Fernando Rabat) y a todo su equipo lo mejor en lo que les queda de la gestión de Gobierno”, agregó.

“Y por último, quiero terminar deseándole al Presidente de la República y a todo su equipo lo mejor en la gestión de su Gobierno”, complementó.

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