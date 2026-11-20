Un accidente de tránsito que pudo tener consecuencias mayores se registró en el Barrio Matta, en la comuna de Santiago, luego que un automóvil particular impactara contra una estructura de protección instalada para resguardar cilindros de gas, justo frente a un cuartel de Bomberos.

El hecho ocurrió en las inmediaciones de la Séptima Compañía del Cuerpo de Bomberos de Santiago, ubicada en avenida Matta, a pocos centímetros de su puerta de acceso. Los voluntarios que se encontraban al interior de las dependencias acudieron rápidamente para prestar asistencia a los dos ocupantes del vehículo, quienes resultaron con lesiones leves.

Las primeras diligencias permitieron establecer que el conductor no contaba con licencia de conducir y que, además, manejaba bajo los efectos del alcohol. De hecho, al momento de ser trasladado por Carabineros a una unidad policial, reconoció haber consumido "dos a tres copas".

A raíz del procedimiento, la pista exclusiva destinada a los buses del transporte público en avenida Matta permaneció ocupada por vehículos de emergencia, a la altura de calle Lira y en dirección al poniente.

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