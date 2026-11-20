La senadora María José Gatica (RN) justificó su voto en contra de la partida de Agricultura, el único del oficialismo en la discusión del Presupuesto 2027 en la Cámara Alta. El motivo fue el recorte de recursos para el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap).

La representante de la región de Los Ríos explicó que con esto busca abrir una nueva oportunidad para aumentar los recursos de Indap, que enfrenta una disminución presupuestaria del 13%, y conseguir que el Ejecutivo presente una propuesta que permita responder a las necesidades de los pequeños agricultores.

Subrayó que "me da vergüenza volver a mi región y tener que decirles que no logramos una respuesta favorable para aumentar los recursos de Indap. La gente del campo, especialmente las familias de menores ingresos y de clase media que viven del esfuerzo y el trabajo, también votó por nuestro gobierno".

La senadora RN manifestó su preocupación por el impacto que tendrá esta reducción, considerando que los programas de Indap, a su juicio, representan un apoyo concreto para las comunidades rurales y los pequeños agricultores.

Asimismo, advirtió que los agricultores ya enfrentan un escenario económico complejo, marcado por el alza de los combustibles y el aumento de sus costos de producción, por lo que disminuir los recursos destinados a su apoyo podría agravar sus dificultades.

Por lo mismo, manifestó su confianza en que el Ejecutivo "haga un esfuerzo y tome la iniciativa para mejorar las condiciones económicas de nuestros agricultores, que ya han recibido un golpe importante con el alza de los combustibles y las dificultades de la situación económica que estamos viviendo".

Finalmente, reiteró que su voto en contra de la partida responde a la expectativa de que el tercer trámite legislativo permita corregir el recorte y fortalecer el presupuesto de Indap.

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