Luis Silva deja la subsecretaría de Justicia tras publicar video sin informar en medio de polémica por rebajas de condenas

El subsecretario de Justicia, Luis Silva, dejó su cargo este viernes en medio de la polémica por el otorgamiento de rebajas de penas a condenados por delitos sexuales contra menores y por el video que publicó en redes sociales sin informárselo a su superior.

La ahora exautoridad, a través de un video, explicaba que firmó los decretos “aplicando el criterio fijado por el propio ministro (Fernando Rabat)”.

Y durante la mañana de este viernes, Silva, en compañía del propio secretario de Estado, detalló que “la finalidad del video que subí es informar a la ciudadanía acerca de una materia sobre la que existe un gran desconocimiento. Ese fue el único propósito del video que subimos anoche, informar a la ciudadanía sobre una materia en la que existe un gran desconocimiento”.

Aseguró que no consultó previamente con el ministro respecto a la publicación, señalando que “como el propósito de ese video fue informar, yo no estimé necesario consultarlo con él”.

Cabe recordar que durante este mismo viernes, la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte confirmó la apertura de una investigación penal por la rebaja de condenas a raíz de una denuncia presentada contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat y del Subsecretario de Justicia, Luis Silva, por el delito de prevaricación administrativa.

La denuncia fue presentada por los diputados Luis Cuello (PC) y Juan Santana (PS) ante el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, quien la remitió a la Fiscalía Centro Norte.

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