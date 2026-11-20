En el marco de la discusión del Presupuesto 2027, el Gobierno retiró las restricciones que buscaba aplicar a los anticipos de subsidios del programa DS49, tras las gestiones de la presidenta del Senado, Paulina Núñez, con el Ministerio de Vivienda.

La decisión permitirá mantener este mecanismo de financiamiento para la ejecución de proyectos habitacionales, especialmente aquellos desarrollados por pequeñas y medianas constructoras en regiones.

El resultado se alcanzó durante el despacho de la partida de Vivienda, luego de que el Ejecutivo retirara la indicación 210 y el Senado aprobara por unanimidad la propuesta de Núñez para eliminar la glosa 29, que buscaba reponer la restricción a los anticipos.

La presidenta del Senado, Paulina Núñez, encabezó las gestiones de las senadoras de RN con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) para advertir sobre el impacto que tendría esta limitación en la ejecución de las obras.

Sin estos anticipos, explicó, “muchas empresas de menor tamaño enfrentarían dificultades para financiar materiales, remuneraciones y subcontratos, comprometiendo la continuidad de proyectos y retrasando su entrega”.

El acuerdo, que concitó respaldo transversal, contempló además mantener los préstamos de enlace bajo las reglas generales, con las garantías y controles vigentes, resguardando la ejecución de las obras y el correcto uso de los recursos públicos.

La presidenta de RN, senadora Andrea Balladares, destacó que "logramos poner sobre la mesa un tema sensible para el país y las regiones, conseguir que el Ejecutivo entendiera su importancia y construir una mayoría para aprobar la indicación".

"Esto permitirá seguir construyendo viviendas, generar empleos y avanzar hacia un Chile de propietarios. Eso es lo que busca Renovación Nacional: construir puentes, generar acuerdos y traducir el diálogo en soluciones concretas para las personas", añadió.

En tanto, la senadora Camila Flores advirtió que una restricción de esta naturaleza habría afectado especialmente a las constructoras de menor tamaño, que no cuentan con la capacidad financiera de las grandes empresas para sostener las obras sin anticipos, con consecuencias directas para comunas y regiones que enfrentan un importante déficit habitacional.

PURANOTICIA