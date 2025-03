Luis Hermosilla rompe el silencio tras revocación de prisión preventiva: "Estoy muy contento con la decisión tomada"

Luis Hermosilla dio sus primeras declaraciones tras salir del Centro de Justicia de Santiago, luego de audiencia de revisión de medidas cautelares, donde se levantó su prisión preventiva.

“Estoy muy contento con la decisión tomada hoy día, pero lo que tenemos que hacer es esperar la resolución que tome en su momento la Corte de Apelaciones”, manifestó el abogado.

Y afirmó que “indudablemente me parece que el Ministerio Público va a apelar y si ejercen ese recurso tendríamos que esperar lo que decida la Corte de Apelaciones”.

Este jueves, se llevó a cabo la audiencia de revisión de medidas cautelares en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago que resolvió cambiar la prisión preventiva contra Hermosilla por arresto domiciliario, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los coimputados.

La jueza Andrea Díaz dijo que no había argumentos para que el abogado no pueda estar en arresto domiciliario total y que no hay riesgo de fuga.

El profesional estaba en Capitán Yáber desde el 27 de agosto pasado, después de ser formalizado por soborno, delitos tributarios, lavado de activos y tráfico de influencias en el marco de los casos «Audio» y «Capital».

