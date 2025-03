Tras 205 días en Capitán Yáber: Revocan prisión preventiva para Luis Hermosilla y queda con arresto domiciliario total

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago revocó la prisión preventiva de Luis Hermosilla, quedando con la medida cautelar el arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los coimputados.

El abogado está imputado por soborno, delitos tributarios, lavado de activos y tráfico de influencias en el marco de los casos «Audio» y «Capital».

La jueza Andrea Díaz dijo que no hay argumentos para que el profesional no pueda estar en arresto domiciliario total y que no hay riesgo de fuga.

Hermosilla abandonará durante la tarde de este jueves el anexo cárcel en Capitán Yáber, donde estaba desde el 27 de agosto pasado, esto es más de más de seis meses y medio, después de ser formalizado por la Fiscalía Metropolitana Oriente. Su defensor y hermano, Juan Pablo Hermosilla, pidió que le conceda el arresto domiciliario, lo que finalmente consiguió.

El mismo tribunal había rechazado el cambio de cautelares el 6 de enero pasado. El 8 de enero último, el abogado fue formalizado en el marco de la arista Parque Nacional por tráfico de influencias y el 13 de enero fue reformalizado por el «Caso Audio».

Además, el 5 de febrero pasado la séptima sala de la Corte Apelaciones de Santiago rechazó la solicitud de sobreseimiento de la arista Parque Capital del «Caso Audio», presentada por la defensa de Hermosilla.

Por su parte, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella contra Luis Hermosilla por el delito de tráfico de influencia en su calidad de funcionario público cuando prestaba asesorías al exministro del Interior, Andrés Chadwick.

El CDE acusa que Hermosilla en su calidad de funcionario público habría “manteniendo un interés económico directo en los negocios del Grupo Patio, velando por los intereses de Álvaro y Antonio Jalaff Sanz, socios y directores del referido grupo, con quienes mantenía una estrecha relación de amistad, profesional y económica”.

