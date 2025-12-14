Lipigas atribuye envío de mensajes en favor de Kast a "acceso no autorizado" a su aplicación: "Lamentamos lo ocurrido"

La empresa Lipigas se refirió al mensaje que recibieron algunos usuarios de su aplicación LipiApp donde se llamaba a votar en favor de José Antonio Kast.

La respuesta se produjo luego de que la candidata presidencial Jeannette Jara informara que junto a su comando ingresaron una denuncia ante el Servel por el presunto envío de mensajes políticos fuera del período legal de propaganda.

En una declaración, la compañía afirmó que durante "la madrugada de hoy se detectó un acceso no autorizado al sistema de notificaciones de LipiApp, desde donde se difundió un mensaje ajeno a la compañía".

"Reiteramos que Lipigas no interviene ni se pronuncia sobre asuntos políticos, en línea con sus principios y su rol como empresa de servicio", agregaron.

Finalmente, indicaron que "el incidente fue contenido inmediatamente una vez detectado y se activaron los protocolos de seguridad correspondientes. Lamentamos lo ocurrido“.

