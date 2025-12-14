Jeannette Jara denuncia a Lipigas por el presunto envío de mensajes políticos a favor de José Antonio Kast

El comando de la candidata presidencial Jeannette Jara, denunció ante el Servicio Electoral (Servel) un presunto envío por parte de la empresa Lipigas de mensajes políticos llamando a votar por el candidato José Antonio Kast, fuera de plazo legal.

A través de sus redes sociales, la abanderada indicó que "este tipo de intervenciones y el uso indebido de datos personales en las elecciones son una amenaza para la democracia".

Y en un comunicado, se informó que ingresaron una denuncia formal ante el Servel por estos hechos.

“Hemos recibido graves antecedentes sobre presuntos mensajes enviados a clientes por parte de la empresa Lipigas que llaman explícitamente a votar por José Antonio Kast, una vez finalizado el período legal de propaganda electoral”.

En el texto, agregaron que “este tipo de intervenciones constituyen una clara vulneración al proceso electoral y a la democracia”, motivo por el cual informaron que “hemos ingresado una denuncia formal ante el Servicio Electoral (Servel), para que se adopten todas las medidas correspondientes conforme a la ley”.

El texto también advierte que estas acciones “podrían constituir un abuso en el uso de los datos personales que las personas entregaron voluntariamente a la empresa para fines comerciales, y no para la difusión de mensajes políticos o electorales”.

Finalmente, el comando hizo un llamado directo a la ciudadanía: “hacemos un llamado a todas las personas que hayan recibido este tipo de mensajes a denunciarlos ante el Servel”, señalando que el objetivo es “resguardar la transparencia del proceso electoral y cuidar entre todos y todas la democracia en Chile”.

“Lipigas por Kast #Evólpoli. Vota por Kast #NoMigrantesDelincuentes. En Lipigas, comprometidos con recuperar nuestro país! #ChileXLosChilenos #NoMigrantes #CaribeñosAlCaribe Apoya nuestro directivo Juan M Santa Cruz”, dice el mensaje denunciado por el comando de Jeannette Jara.

PURANOTICIA