Lagos Weber por respaldo a ley de aborto en programa de Jara: "Fue conversado con los equipos programáticos"

El senador Ricardo Lagos Weber, vocero de la candidatura presidencial de Jeannette Jara (Unidad por Chile), valoró la incorporación al programa final de la abanderada del proyecto de ley que despenaliza el aborto hasta la semana 14, pese a los reparos manifestados por sectores de la Democracia Cristiana (DC).

“Esto fue conversado con los equipos programáticos”, afirmó en entrevista con radio Agricultura, aunque reconoció que “¿significa esto que todos y cada uno de los militantes DC están de acuerdo? No puedo decirlo”.

La propuesta, que ha generado fricciones internas en la coalición, recoge el proyecto iniciado por el Presidente Gabriel Boric y actualmente en trámite en el Congreso bajo la conducción de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana. “Daremos continuidad a la tramitación del proyecto de ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14, promoviendo un diálogo respetuoso y pluralista”, señala el documento programático.

TENSIONES Y APERTURA AL DIÁLOGO

Lagos Weber también abordó otras diferencias internas en torno al programa de Jara, señalando que existen sectores que esperaban énfasis distintos en áreas como economía y política exterior. “Lo mismo ocurre con el sector de más a la izquierda, que tal vez están echando de menos todavía el crecimiento por demanda interna. Y algunos tal vez cuando ven la parte de política comercial del programa encuentran que quizás es demasiado liberal, y algunos tal vez querían referencia a los Brics en el programa de política exterior, y en el programa no está esa referencia”, remarcó.

A juicio del senador, estas diferencias reflejan una candidatura que busca acuerdos y reconoce la complejidad del escenario político. “Cuando vemos el tema del programa, el tema del aborto, el tema económico, el tema de la política comercial, yo digo, bueno, aquí tenemos una candidatura que se abre, que entiende que la vida es gradual, no es el todo o nada (...) para avanzar tienes que sentarte a conversar y llegar a acuerdos, y eso es lo que hace Jeannette Jara”, sostuvo.

LLAMADO A CONSTRUIR MAYORÍAS

En contraste, el legislador cuestionó la postura del candidato republicano José Antonio Kast, a quien acusó de no generar consensos. “Esta candidatura lo que tiene es la capacidad de hilvanar, de ir sumando, a diferencia de otras que tienen puras propuestas que son radicales, no llegan a entendimiento”, afirmó.

Y agregó: “José Antonio Kast no ha llegado nunca a un acuerdo en el Parlamento y para darle conducción al país se requiere sumar voluntades, se requiere ponerse de acuerdo. Yo puedo creer que tengo toda la verdad, pero si yo voy a empujar solo mi verdad puede que me quede con mi verdad, pero que me quede solo y no avance un metro”.

