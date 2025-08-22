Presidente Boric no descarta querella por ataques a hinchas de U. de Chile en Argentina

El Gobierno está evaluando querellarse por los ataques de barristas de Independiente que terminaron con 19 hinchas de Universidad de Chile hospitalizados en Argentina, informó el Presidente Gabriel Boric.

“Acá, las responsabilidades penales individuales las tendrá que evaluar la justicia en su mérito. Pero a mí, como Presidente de la República, lo que me corresponde es defender a todo evento a los ciudadanos de nuestra patria que fueron agredidos con una brutalidad inaceptable. Y ahí, claramente, hubo graves fallas en la organización”, comentó, tras la ceremonia del centenario del Banco Central.

El jefe de Estado se refirió a lo ocurrido en el partido por la Copa Sudamericana en Avellanada y señaló que se reunirá con el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, que viene llegando desde el país trasandino, para evaluar acciones.

“Cuando uno ve las imágenes, esto no puede quedar así nomás. Mi opinión es que es razonable, hay que ver los mecanismos jurídicos en detalle, pero querellarse contra quienes realizaron este tipo de agresiones. Hay una persona que está identificada en los videos, que ustedes lo ven, que está con una bufanda encima, algo así, que golpea a matar a un hincha de la U y que después de esa misma persona está empujando a uno de los hinchas que cae al vacío. Entonces, esas cuestiones no pueden pasar así”, aseguró.

Además, la primera autoridad del país cuestionó el despliegue de seguridad en el encuentro que terminó con un centenar de chilenos apresados.

“La policía argentina no detuvo a hinchas de Independiente. Entonces, para mí esta cuestión es evidentemente grave. Por eso le hemos dado la importancia que le hemos dado con la visita del ministro Elizalde. Él ya está de vuelta y vamos a ser muy firmes en nuestra posición”, agregó.

El Mandatario aclaró que “esto no es una cuestión contra el gobierno ni regional, ni provincial, ni nacional de Argentina”.

“Acá nosotros tenemos buenas relaciones entre pueblos y entre gobiernos, y eso se tiene que mantener así, pero tenemos que exigir las responsabilidades que correspondan, porque es muy delicado lo que pasó. El ministro se reunió con las autoridades, con sus pares argentinos. Y a partir de eso, ahora vamos a juntarnos con el ministro Elizalde y vamos a ver cómo podemos continuar esto", finalizó.

